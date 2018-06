Tasuta bussisõit võib olla ebaseaduslik  

Sama meelt on ka Harju-, Rap­la- ja Pärnumaa omavalitsusjuhid, Viljandimaal ei ole otsust veel langetatud. Ülejäänud maakondades on aga otsustatud maakonnaliinidel tasuta sõit kehtestada.

Einar Vallbaum lausus, et raha ei ole riigikassasse juurde tulnud ning tasuta bussiliikluseks mõeldud raha on lihtsalt mujalt ära võetud. “Ministeerium ei suuda meile vastata, kust raha on ära võetud, teederaha on riik näiteks omavalitsustele miljoni võlgu,” kõneles omavalitsusliidu juht. Ta nentis, et ennekõike tuleks teha korda teed ja kehtestada korralikud sõiduplaanid, mitte lasta pooltühjadel bussidel auklikel teedel tasuta vurada.