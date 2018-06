Nädala kaja: täna 30 aastat tagasi

See oli ärkamise aeg ja vabanemise aeg. See oli noorusaeg, mil iga uus päev oli täis magusat ärevust ja entusiasmi. See oli aeg, mil silme ees terendas selline elu, millega ei oleks osanud midagi pealegi hakata. See oli aeg, mil olime vabaduse nimel valmis elama õhust, armastusest ja kartulikoortest, sest raha niikuinii ei olnud.

Hipilikud katkised teksad jalas, triibulisest madratsi katteriidest õmmeldud särk seljas, sinimustvalgete lindikestega märss üle õla, rahvusliku mustriga peapael ümber lokkide, sai käidud asjaliku olekuga Tallinna vahet sellest hurmavast ikke alt pääsemise võidujooksust osa saamas. Moskva kohvik, Varblase kohvik, Raekoja plats, lauluväljak ... Punkarid ja luuletajad, noored poliitikahuvilised, filosoofid, asjaajajad ja ärikad, endine nomenklatuur, kogu eesti rahvas ... Kõik ajasid ühtäkki Eesti Asja.

Just täna, 30 aastat tagasi – vanalinnapäevade aegu – jalutati spontaanselt lauluväljakule rahvuslikke laule laulma mitmel ööl, ja üha rohkem meid kogunes. Lõpuks loeti laulukaare all kokku oma sada tuhat inimest. Aga see oli alles algus, septembris tuli Eestimaa Laulule juba kolmsada tuhat inimest, kes, ühendatud käed taeva poole tõstetud, pisarad silmis helkimas, laulsid isamaast, Eestist, vabadusest. Hiljem hakati seda nimetama laelupjamiseks. Aga laulev revolutsioon oli sündinud. Just seal nõudis Trivimi Velliste esimesena avalikult seda, mis paljudel juba kaua-kaua meeles mõlkunud – Eesti iseseisvumist.

Selleks ajaks oli Edgar Savisaar käinud välja mõtte asutada rahvarinne perestroika toetuseks, Tartus olid juba kevadel muinsuskaitsepäevadel toodud välja Eesti värvid. Ja 16. novembril võttis ülemnõukogu vastu suveräänsusdeklaratsiooni.

Ning meid, ühte sõpruskonda, oli kohalik konkreetne, kuid samas mõistev ja sõbralikki nõukogude julgeolekuboss ajanud vabariigi aastapäeva paiku Hiiumaalt sama praamiga, millega olime sinna suundunud, tagasi, sest nägime kangesti riigipöörajatena välja. Me kõik siin Eestis olimegi toona riigipöörajad.

See oli aeg, mil jüriööl istus üks visa Rakvere vabadusvõitleja, kes oli tegelikult lihtne müürsepp, sinimustvalge lipuga vallimäel ja julgeolekuohvitser viis ta koju, et mees ei külmetaks ja KGB Volgal lehvis Eesti trikoloor autoaknast välja.