Kolumn: et me ei läheks aia taha

Igal hiliskevadel saavad meist suured imestajad. See on õnn, et oleme justkui lapsed, kes näevad kõike esimest korda. Meid paneb (ikka veel!) imestama, kuidas on võimalik, et kargest luuni jäätavast igitalvest sirgub midagi nii imetabast ja ülevoolavat, nagu seda on soe selge kevad.