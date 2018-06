10 ja 50 aastat tagasi

Pioneeride maja tegemistest

Vasta koolile kingiti Knorringute vapp

Soomes elav mõisaomanike järeltulija Hans Peter von Knorring ütles, et pole täpselt teada, mis on vapil. “Selle kohta on erinevad arvamused. Paljud arvavad, et see oleks justkui õllekann, aga tegelikult ei ole nii,” ütles ta.