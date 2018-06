Neeruti mõisa omanikud panid tütrele nimeks Elisabeth Emmy

Neeruti mõisakompleksi uuele hiilgusele aidanud perekond Ild – lauljatar Hannah ja tema abikaasa Ander Ild – said aprilli lõpus pisitütre vanemateks. Hannah teatas sotsiaalmeedias, et beebile pandi imeline nimi Elisabeth Emmy. Tegemist on Hannahi esiklapsega, Anderil on eelmisest suhtest täiskasvanud tütar.