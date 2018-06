Rakvere vald võib Vaeküla kooli pidamise riigilt üle võtta

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev rääkis, et viimase variandina on olnud juttu sellest, et Vaeküla kool jääks Näpile ning koolipidamise võtaks üle Rakvere vald. “Plaan on muuta kool Sõmeru kooli filiaaliks,” ütles Vassiljev.