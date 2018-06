Tsemendifirma areneb kahe miljoni toel

“Asjad on meil hästi, aga peame tegema kõik, et homme veel parem oleks,” kommenteeris Kunda Nordic Tsemendi tegevdirektor Meelis Einstein.

Palju räägitud üleminek kuivmenetlusele on tsemenditehase pikemates arenguplaanides olemas. “Mõtet sellest kanname kogu aeg kaasas, ent paraku maksab kuivmenetlusele üleminek vähemalt 50 miljonit eurot,” kõneles Einstein. Ja lisas, et kui tsemenditehase omanikfirmal HeidelbergCement Groupil oleks 50 miljonit eurot investeeringuteks, siis Põhja-Euroopa grupis, kuhu Kunda Nordic Tsement kuulub, on paraku paremaid kohti, kuhu investeerida ja kus raha hakkab kiiremini tagasi tulema.