Juhtkiri: karistamata kuri- ja väärteod

Aga nimetatud kohtulugu on tähelepanuväärne veel kahest aspektist. Esiteks tegi endine politseinik kohtus suu lahti, ja kui teda uskuda, järgneb Ida prefektuuris üks rikkumine teisele. Et patrulli vanemaks määratakse selleks ette valmistamata mundrikandjaid, pidi olema juba suisa avalik saladus. Rahvakeeli öeldes pannakse nad tanki. Kas niisugusel teol pole kuriteo või vähemalt väärteo tunnused?

Loodetavasti leiab järgnevate lehenumbrite veergudelt Ida politseiprefektuuri põhjaliku selgituse. Vähemalt selle kohta, kas ekspolitseinik rääkis kohtus tõtt või valetas. Või äkki on veel mingeid variante? Viimastest on kõige laiemalt levinud kommunikatsioonihäired.

Tähelepanuväärsus, mis aitas selle kohtuloo puhul Rakvere kohtumaja kivikõvadel ja selgroogu murdvatel pinkidel tundide kaupa istuda, oli asjaolu, et vahepeal sai nalja ka. Pinkide kohta olgu öeldud veel nii palju, et kõik kohtusaalis olijad ei ole kurjategijad ega pea end ebamugavalt tundma. Nalja aga pakkusid asjaosaliste ütlused. Kannatanu Viktor väitis, et teda peksid politseinikud. Kohtunik Anu Ammer küsis otse, kas keegi on tema tunnistusi kuidagi mõjutanud. Teadvalt väärate tunnistuste andmine on aga kuritegu. Näis, kas prokurör paneb kriminaalasja püsti.