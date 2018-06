Põhiline, et naudiks olemist

Mitte et kogemusi oleks kuhjaga juurde tulnud – ma ei teagi, mida kogemuste kuhjumine võiks tähendada –, aga avardumine järgneb alati, olgu kunstis, filosoofias, krossiratta valitsemises, isegi põllunduses. Põhiline on see, et naudiks olemist. Ja et kui ma kasutan ennast tööriistana, pean end väga hooldama. Kevade ongi see aeg, mil ma ärkan koos loodusega, saan nagu talveunest lahti ja teen justkui uut perioodi oma elus ja loomingus. Hoopis paremini mõistan, mis on põllundus. Minu usk, et Eesti põllundusest saab mahepõllundus ja Eesti riigist maailma esimene ökoriik, oli vaid illusioon.