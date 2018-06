Maimürglist sai Juunimöll  

Rakvere linnuses toimunud kontserdil astus üles nelisada last ning tegemist oli ühega neljast piirkondlikust kontserdist: lisaks Rakvere linnusele esinesid tantsulapsed Tallinnas, Aseris ja Otepääl. Kevadkontsert tähistas 24. hooaja edukat lõppu. Poomi sõnul on traditsiooniliste kontsertide eesmärk näidata vanematele, mida aasta jooksul õpitud on. Tantsuõpetaja Merle Laud ütles, et Juunimöll oligi üks vahva perepidu, kus peeti piknikku ja elati kaasa omadele. “Ilm oli ilus ja soe,” märkis Laud.