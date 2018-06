Eesti meeste koondis on Euroopa Kuldliiga alagrupis pidanud teiste meeskondadega võrdselt viis kohtumist. Eestil on alagrupi liidrina 12 punkti, järgnevad Belgia 11, Slovakkia nelja ja Rootsi kolme punktiga.

Naiskond tagas nädalavahetusel Šveitsi alistamisega koha Euroopa Hõbeliiga finaalturniiril Rootsis ja on A-alagrupis teisel kohal. Tiim on viie mänguga kogunud 11 punkti. Liider on 12 silmaga Rootsi, Šveitsil on seitse punkti.