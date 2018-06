Teeehitusel Väike-Maarjas tuli päevavalgele huvitav leid

Väike-Maarja vallavalitsuse kodulehe andmetel võivad kivid tõenäoliselt pärineda esimese maailmasõja ajal ehitatud Kiltsist Väike-Maarjasse viiva kivitee sillutisest. Ajaloost on teada, et Kiltsi hakkas arenema koos Tapa–Tartu raudteeliini ehitamisega (avati 1877. aastal), on kirjas valla kodulehel. Lisaks on seal teave, et aleviku arengut silmas pidades oli esimese maailmasõja ajal ehitatud Väike-Maarjasse viiv kivitee väga tähtis.