Rahvusmeeskond tahab kodupubliku toel kindlustada Kuldliiga finaalturniiri koha

Naiste koondise peatreener Andrei Ojamets loodab Kosovo vastu põhimängijatele rohkem puhkust anda. "Üks eesmärk sai täidetud ja nüüd tahan, et kõik saaksid mängurõõmu tunda. Teiseks on finaalturniirile mõeldes oluline, et kõik oleksid mingi mängutunnetuse juba varem kätte saanud," sõnas juhendaja. "Oluline on, et need, kes seni on suurt koormust kandnud, saaksid ka veidi puhata," lisas Ojamets.