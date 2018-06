Kõrgemäe nõlval valitseb pikemat aega vaikus

“Detailplaneeringut on tutvustatud, kuid rohkem ei ole kuulda olnud kippu ega kõppu. Ma ei ole väga optimist, aga see on minu isiklik arvamus,” lausus Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev Kõrgemäe suusanõlva tulevikku kommenteerides. “Kiviõli on ikkagi suhteliselt lähedal ja kõik jälgivad Kiviõli [seikluskeskuse] arengut. Pealegi on vahemaad väikesed ning selle valdkonna harrastajad moodustavad meie elanikkonnast suhteliselt väikese hulga,” kõneles ta. “Meil pole siin Alpid, kuhu Euroopast tulla tahetakse.”