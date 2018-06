Kas kasta ise kannuga või paigaldada taimedele niisutussüsteem?  

Männiniidu aiandi perenaine Katrin Valler ütleb, et nemad kastavad oma taimi kaevuveega vooliku abil. “Kui on kuum periood, siis ei ole mõtet hommikuti kasta – vesi aurustub kohe. Tasub kasta õhtuti. Ja näiteks tomateid kastes jälgida, et vesi ei läheks lehtedele,” soovitab ta.