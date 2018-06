Paraku ei olnud neljal töötajal nõutav dokumentatsioon korras, nende suhtes alustati kokku kaheksa menetlust ning nad peavad ette antud tähtaja jooksul Eestist lahkuma. Igal tööandjal on kohustus tagada, et kõikide välisriigist saabunud töötajate dokumendid oleksid korras, ning nende töötamine peab olema politsei- ja piirivalveametis registreeritud. Samas võib tööandja eksida teadmatusest või hooletusest, olles kindel, et kõik on korras. Igale rikkumisele ei pruugi järgneda karistust, seda juhul, kui menetluse käigus tuvastatakse, et rikkumist ei olnud või siis on menetluse kulg täitnud oma eesmärki ning rikkuja on oma veast aru saanud.