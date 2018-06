Juhtkiri: sõbrad ja vaenlased

Urmas Laht on saanud Virumaa Teataja veergudel aastate jooksul sõna nii arvamus-, uudiste- kui ka majanduskülgedel ning läbisaamine kohaliku ajakirjandusega on kogenud poliitikul ja ettevõtjal olnud vägagi asjalik.

Pressinõukogu otsustas äsja, et Virumaa Teataja ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu – kuna tegemist on arvamuslooga, on ajakirjanikul õigus selles oma hinnanguid anda.

Sellega võiks teema lõppenuks lugeda. Ometi tuletame kõikidele meelde, et põhiseadus sätestab nii Eesti riigis kui ka Euroopa Liidus järgmiselt: kõigil on õigus arvamusvabadusele ning vabadus saada ja levitada teavet ja ideid avaliku võimu sekkumiseta ning sõltumata riigipiiridest. Nõnda on ka Virumaa Teataja arvamusküljed vastukajakski alati avatud ja debativõimalust on ka ohtralt kasutatud. Urmas Laht valis teised vahendid.