Greete Steinburg jätkab Estonian Cupi liidrina

“Täna oli raske. Juba stardis jäin kohmitsema, tunne polnud kuigi hea. Lihtsalt võidusõit on võidusõit ja tuleb panna. Panin tuimalt. Isa hõikas poole peal, et vahe on poolteist minutit, nii see umbes jäi ka. Rada ise oli tegelikult hea – singlid vaheldumisi kiirete lõikudega. Muidugi Portugaliga võrreldes on siinsed sõidud ikka rallid, seal on tõusumeetreid ikka kordades rohkem,” rääkis finišis ka üldliidrina jätkav Greete Steinburg.