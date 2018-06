Hoolivad kaasliiklejad on aidanud Virumaal tabada 75 joobes juhti

„Suur tänu kõigile neile inimestele, kes tunnevad muret Virumaa turvalisuse pärast ja annavad võimalikust rikkumisest teada numbril 112. Iga joobes juht ja hooletu liikleja on potentsiaalne liiklusõnnetuse põhjustaja ning tänu inimeste hoolimisele on meie teed turvalisemad,“ sõnas Ida prefektuuri operatiivteabetalituse juht Alar Karu.

Ainuüksi selle aasta juuni esimestel päevadel on politseinikud kõrvaldanud liiklusest tänu numbrile 112 laekunud vihjetele neli joobes juhti, neist kahe juhtumi puhul on alustatud kriminaalmenetlus.

Hädaabinumbril 112 tulnud kõnede abil liiklusest kõrvaldatud joobes juhtide seas on olnud viis narkojoobes sõidukijuhti, lisaks on pidanud politseinikud kinni juhte, kel puudub juhtimisõigus, samuti kiirust ületavaid või ohtlikke manöövreid sooritavaid sõidukeid.

Karu lisas, et mitmel korral on politsei saanud kõne kahtlase sõidustiiliga sõidukite kohta, kuid kontrollides on selgunud, et juht on kaine.

„Küll on meil alust arvata, et paljudel juhtumitel tegeles autojuht enne politseinikega kohtumist sotsiaalmeedias surfamise, sõnumite saatmise või muude kõrvaliste asjadega, mis paneb ohtu nii juhi enda kui ka teised liiklejad,“ lisas Karu. „Nähes ohtlikku liiklusrikkumist või võimalikku joobes juhti, tuleb igal juhul helistada numbril 112 ja anda võimalikult täpselt infot edasi – mis on sõiduki number ja mark, sõidusuund, kes on roolis. Kui politseil on selline info käes, saame reageerida, sõidukijuhte kontrollida ja ohtliku liikleja teelt kõrvaldada.“