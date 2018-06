Lisaks enam kui paarikümnele pärnale istutatakse püramiidelupuid ja punavahtraid. Kõik noored puud on pärit Jõgevamaal Luual tegutsevast Karukäpa puukoolist, mille esindaja sõnul on neil võimekust nii suure tellimuse täitmiseks. Samast puukoolist on jõudnud kaunitarid ka näiteks Kadrioru pargis jalutajaid rõõmustama.