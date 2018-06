Teeliste kirikud kutsuvad uksest sisse astuma

Teiste seas on projektiga üle kümne aasta tagasi liitunud EELK Käsmu kirik, mille uksed on avatud iga päev hommikul kella kaheksast õhtul kella kaheksani. Koguduse õpetaja Urmas Karileet märkis, et väga paljud Käsmu külalised astuvad ka kirikusse sisse ja annavad hiljem rikkalikult positiivset tagasisidet. “Käsmu kirik on osa siinsest kultuuriloost, selle on ehitanud ja korras hoidnud kohalikud inimesed. Paljud kasutavad võimalust sisse astuda, kes soovib niisama jalga puhata, kes tahab rääkida,” kõneles õpetaja Karileet.