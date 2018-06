Ajalikkus ja ajatus kohtuvad maailma suurimal liivakellal  

Praeguseks on Priit Verlin koos isa ja poeg Aimar ja Sander Ilvesega saanud Sõmeru töökojas valmis liivakella paari meetri kõrguse prototüübi ning katsetab seda. Seejärel näitab ta oma imevigurit linnajuhtidele, kes on pannud koalitsioonilepingusse punkti “rajada Keskväljakule turismiatraktsioon”. Avalikkusel on võimalik unikaalse liivakella prototüüpi näha homme Pika tänava laadal Virumaa Teataja vana maja ees.