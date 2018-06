IŽ-i kuuri klubis askeldab õliste kätega hingekarjane  

Paljudele on seni teadmata, et Rakvere Karmeli koguduse 43-aastane pastor Kotiesen on ühtlasi üks ennast humoorikalt IŽ-i kuuri klubiks kutsuva väikese sõpruskonna liige. Teda ja veel mitut Karmeliga seotud inimest, Gunnar Kotieseni nooremat venda Gert Kotiesenit ning kambajõmme Andrus Mändi ja Raigo Võrnot, liidab lisaks kogudusele ühine kirg vanade Vene IŽ-mootorrataste vastu.