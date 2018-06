Rakverega südames: ajalooradade teejuht  

Sellega on vana Rakvere teema ammendatud, tunnistab ajaloolane. “Rakvere kõige vanemat ajalugu pole kahjuks arhiivides alles, sellepärast et linn kuulus mõisale. Arhiiv hakkab sealt, kui ta sai aastal 1783 kreisilinnaks,” selgitab ta. “Aga nüüd ma teen Eesti aega. Selleaegsest Rakverest on mul omad mälestused. Nüüd on hea teha – paljud materjalid on internetis saada, ei pea enam istuma nädalaid arhiivides,” lisab ta.