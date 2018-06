Rakveres avati härrasmeeste klubi

Klubi omanik Vadred OÜ esindaja Vladislav Vallades ütles, et Rakveres otsustati klubi avada, sest siin sellist polnud. “Tegemist on baariga, kus naised teevad striptiistantsu,” sõnas Vallades. Tantsijaid on õhtu jooksul kaks-kolm ja nad on eesti tüdrukud.