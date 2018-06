Tisleri talu margapuu on klassikaline ehk messingist, kuid kasutusel olid ka puust margapuud, mis olid lihtsamad ja odavamad.

Margapuu ehk päsmeri tööpõhimõte rajaneb kangi tasakaalustamisel nagu paljude kaaludegi puhul. Margapuu kangi õlad pole püsivad, et tasakaalustada seda vihtide kaalu muutmisega, vaid kang on püsiva pikkusega ja selle ühes otsas paikneb püsiva kaaluga vasturaskus. Kaalutav raskus tasakaalustatakse hoopis kangi õlgade muutmisega, nihutades toetuspunkti. Kaaluühikud (vanadel margapuudel tavaliselt naelad) on märgitud kangile.