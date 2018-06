10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Eelmisest hooajast püsisid mängukavas veel “Selle suve sinised mõtted”, “Öine lugu”, “Koputus uksele” ja “Ärge kaotage vihmavarje”. Nii et päris kenake hulk uuslavastusi, millest nii mõnigi on meeldejäävaks teatrielamuseks.

Kui võrrelda kahe viimase hooaja saavutusi, siis tundub, et lõppenud hooaeg ei tähista kahjuks edasiminekut meie teatri töös. Tõeliselt arvestatavate saavutuste hulka võiks lugeda oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäevaks valminud “Viimase lasu” ja kergemast žanrist komöödia “Varaste ball”. Ülejäänud lavastused ei tõuse aga kõrgemale keskmisest tasemest. Teatrikuuks väljakuulutatud konkursi kokkuvõtetes ei figureerinud ühtegi äramärkimist Rakvere teatri selle hooaja lavastustest. Tahtmatult kerkib arglik kartus, kas meie teatris on repertuaarivalikuga kõik korras.

10 aastat tagasi

Raamatulaadaliste ühisjõul ajalehtede ja raamatute taaskasutusest valminud sõnavabadussammas ajas avamisel välja sinist suitsu, mis kippus seostuma väljendiga “suu suitseb”. Ajakirjanik Rein Sikk ütles samba avamisel, et sõnavabadusest tunneme puudust siis, kui seda ei ole, aga kui vaba sõna on olemas, tekivad kohe need, kes arvavad, et seda vabadust on liiga palju. Contra luges oma sõnavabadusteemalise luuletuse ning langes kate sõnavabadussambalt.