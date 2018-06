Plaadituru eestvedaja on puruvana hingega  

Ehkki Ahto-Lembitu ema on rahvatantsuõpetaja, jõudis muusika temani teises rütmis ja pikapeale sai temast endast teiste sütitaja. Kuulamine nii, et on kuulda sõnum ja loevad sõnad, sai teismelisele poisile oluliseks taasiseseisvumisaja alguses. Siis, kui ema saabus välisreisilt kassettmakiga. Algus oli tehtud, see muutis kõik. Esiti oli punk ja hevi, Scorpions. “See oli moeröögatus. Europe’i videoid tuli isegi telekast,” sõnab Lehtmets.