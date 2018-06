Laadalised ei mahtunud Pikale tänavale ära

Malemeister Eino Vaher rääkis huvilistele male ajaloost. Näiteks seda, et see Pärsiast pärit mäng on eestikeelse nime saanud sõnast “malev”. Vaheri sõnul oli tal täna lõunaks olnud juba 30-40 kuulajat, sekka ka mõned lapsed.