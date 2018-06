Päästeamet tunneb muret päästerõngaste varguse pärast

"Kahjuks rüüstatakse igal suvel veeohutuse abimehi veeohutuspüstakuid, varastatakse päästerõngaid või viskeliine ning lõhutakse kellegi valmistatud stend. Paneme kõikidele inimestele südamele, et püstakutel olevad päästevahendid on mõeldud veeõnnetusse sattunud inimese päästmiseks ning kindlasti ei tohi vahendeid rikkuda ega varastada. Seetõttu on ka päästerõngal lause „Kui varastad päästerõnga, varastad elu“, sõnas Ida päästekeskuse nõunik Liina Järvi.

Lääne-Virumaal on paigaldatud 46 veeohutuspüstakut, korras on neist vaid 23. Korras püstakutel on uppumisohtu sattunud inimese päästmiseks päästerõngas ja viskeliin. Ida-Virumaale paigaldatud 36 veeohutuspüstakust on korras vaid kaheksa.