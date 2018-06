Maakonnakeskuses alustab tööd linnamalev

Linnamaleva projektijuht on Riina Tobreluts, kes on varem pidanud kahel aastal rühmajuhi ametit. "Seitsmes malevarühmas on kokku 88 noort vanuses 13–19 eluaastat. Malev jaguneb linnasisesteks ja välirühmadeks. Linnasisesed rühmad tegelevad heakorratöödega, nagu kõnniteede ja spordiplatside rohimisega, ning välirühmad näiteks põllumajandustöödega," märkis Tobreluts.