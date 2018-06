Iiri autori Brian Frieli “Lõikuspeo tantsud” on Eili Neuhausi sõnul hingekeeltel mängiv lugu, mis jutustab inimeste kirgedest, tahtmistest, otsingutest.

Näidend toob vaatajate ette pere, kus viis õde on ületanud keskea piiri, aga on kõik üksikud. Ühe õe vallaslapse – mis toonases Iiri ühiskonnas oli kohutav tabu – tõttu elab perekond eraldatuses, kogukonnast eemaletõugatuna. “Seal on liiga palju kokkupuutepunkte minu enda eluga,” tunnistas Eili Neuhaus.