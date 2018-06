Toomas Varek jäi merehätta

Reedel jäi Lobi neeme lähedal merehätta Toomas Varek, kelle kaater sattus kaldast üpris kaugel veealusele kivile. “Põrutasin kivi otsa jah, vindi lõhkus ära ja natuke muud ka veel, aga hea on see, et kaater jäi terveks ja inimestega midagi ei juhtunud,” kõneles Varek.