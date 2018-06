Aseri rahvas saab tasuta bussisõidu

Teadupoolest otsustas Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL), et Lääne-Virumaal tasuta ühistransporti ei tule. Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhtivekspert Aini Proos ütles, et tegelikult ei ole Lääne-Virumaalt veel laekunud konkreetset taotlust piletihindade kohta.

“Kui Lääne-Virumaa jätkab bussipiletiga, mille hind on kõrgem kui null eurot, siis kõik eelnevalt Lääne-Viru maavalitsuse korraldatud liinid on tasulised, olenemata sellest, kas need liinid ületavad maakonna piire või mitte,” sõnas Proos.