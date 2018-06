Kunstnik Riina Rillo, kellele galerii Ars-Mel kuulub, ütles, et soov teha butiik ja kesk­linna tulla oli juba pikemat aega, aga ellu sai see viidud Põhjakeskuse pinna üürilepingu peatse lõppemise tõttu. Juunis on Ars-Mel avatud mõlemas kohas. “Galeriid eriti ei asu kaubanduskeskustes. Kui tahetakse privaatsust pakkuda, siis butiigis on selline võimalus kindlasti suurem,” ütles Riina Rillo. Galeriis jätkatakse aastatega sissetöötatud joont, pakkudes maale, graafikat, skulptuure, keraamikat, ehteid, samuti kunstitarbeid.