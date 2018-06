Politsei uurib Rakvere lihakombinaadi juhtide heldeid boonuslepinguid

Nimelt andis tööandjaga sõlmitud boonusleping neile õiguse saada kahe peale kümme protsenti sigu kasvatava AS-i Rakvere Farmid majandusaasta kasumist. Politseil on praegu kontrollimisel kaks vastandlikku versiooni.

Neist esimese kohaselt on boonusleping võltsing. Seni pole suudetud leida ühtegi firma nõukogu otsust, mis kinnitaks helde boonuslepingu sõlmimist.

Teine uurimisversioon lähtub sellest, et boonuslepingud on seaduslikud. Uurimist kureeriv abiprokurör Hendrik Kaing aga leiab, et ka sel juhul maksti Soormile ja Tuvile välja 400 000 eurot rohkem, kui boonuslepingud ette nägid.