Juhtkiri: tasuta asjade ahvatlus

Seega kehtib alates 1. juulist nulli-eurone maakonna bussiliini pilet Valgamaal, Võrumaal, Põlvamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Ida-Virumaal, Hiiumaal, Saaremaal ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse korraldatavatel liinidel Läänemaal. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on öelnud selgelt välja, et Lääne-Virumaal tasuta ühistransporti ei tule.

Kui millegi juurde kuulub sõna tasuta, on see inimestele suur ahvatlus. Tasuta bussisõidul on mitu külge. Kui juba taheti kehtestada tasuta bussitransport, võinuks see olla ühetaoline kõigile, mitte nii, et osal liinidest saab sõita maksmata, osal mitte. Näiteks Rakkest Rakverre sõidavad peamiselt Rakvere–Tartu kaugliinid, nii jäänuks sealse kandi inimestele tasuta ühistransport ikkagi üsna kättesaamatuks. Sama küsimus on ka näiteks Viitna ja maakonnakeskuse vahel liikumisega.

Pigem tuleks tegelda sellega, et suured bussid ei vuraks ringi tühjana, et bussiga saaks rongi peale ja rongi pealt koju, et bussid sõidaksid siis, kui neid vaja on.

Kui paljude liinide bussides on tõesti vähe sõitjaid, siis sugugi mitte kõigil. Näiteks hommikused Tapa–Kadrina–Rakvere bussid on niigi üsna täis, ilma rahata sõit võiks pigem probleeme tekitada. Samas on ka rongiliiklus riigi doteeritav ning paljudes inimestes tekitas juba selle idee väljakäimine küsimuse, miks siis rongides peab endiselt maksma.

Ilmselt ei jää tegemata ükski sõit ka siis, kui pileti eest tuleb maksta. Olukord, kus Lääne-Virumaa oma tasulise bussisõiduga jääb nii-öelda tasuta maakondade vahele, ei tundu aga tavainimesele mõistlik. Pigem tundub kõik populistlik. Lõppkokkuvõttes maksame tasuta sõidu teistpidi kinni, sest riigi raha tuleb ju meie kõigi taskust.

Teine küsimus on see, et igale poole tasuta bussisõit niikuinii ei jõua(ks).