Kiri: kartograafia “Käsmu valla”* moodi ehk Kas 2 + 2 = 5?

Kes on vähegi kooliharidust saanud, peaks mõistma, et Tallinna, Muuga ja Kakumäe laht ei ole mitte Eru-Käsmu laht. Samuti ei tohiks kellelgi olla raskuseid pealkirjas toodud matemaatilise tehte vääraks tunnistamisega. Häda on selles, et nimetatud lahtede segiajamine on lihtsa stiilinäitena juba üle nelja aasta kuulunud Käsmu sadama detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise puuduliku aruande juurde. Igasugused tähelepanu juhtimised selle detailplaneeringu ja aruande puudulikkusele on päädinud ametkondade ja kohaliku võimu ignoreeriva ringkaitse moodustamisega.