Isamaa ilu hoieldes

Teadlikud teavad, et tegu on Jüri Leesmendi laulutekstiga. Korrektsuse huvides märgin selle fakti ära. Teisel juunil, kui ühe teise laulu kohaselt on soovijad saanud pruuniks, tänavu ilm toetas ka, kogunes Viljandisse erakonna Isamaa ja Res Publica Liit suurkogu, et lugeda erakondade liitumine lõppenuks. Kaksteist aastat on möödas, on ka aeg. Seega, daamid ja härrad, ei mingit Liitu, hoopis erakond Isamaa.