Ilma Lausvee: tegusid tehakse ikka kambakesi

Ilma Lausvee juured on Muugas. Sealses koolis õppisid ta vanavanaisa, vanaema, vanaisa, ema, seal on õppinud tema ise ja ta kolm last. Kaks lapselast on kooli juba lõpetanud, kaks veel omandavad igipõliste seinte vahel teadmisi. Seega kuus põlvkonda.