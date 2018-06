Mustkunstnikud, näitlejad, batuudid – lasteaedade lõpupeod on uhked

Rakvere Rohuaia lasteaia selleaastane lõpupidu oli nii külluslik, et seda on kirjeldatud kui pulmapidu. Lõpurühma õpetaja Erika Kalamees märkis tagasihoidlikult, et oli rõõmus suviselt soe üritus. Tema sõnutsi on peod vanemate otsutada ja kantud koostööst.