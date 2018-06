Tuge vajavaid lapsi on üha enam  

Rakvere gümnaasiumis ja reaalgümnaasiumis avatakse kolm esimest klassi, põhikoolis üks klass. Lisaks avatakse põhikoolis klass erituge vajavatele õpilastele ning reaalgümnaasiumis ja gümnaasiumis klass tõhustatud toe vajadusega õpilastele. Rakvere gümnaasiumi direktor Aivar Part rääkis, et linna korraldusel on erivajadustega õpilaste klass gümnaasiumis ja reaalgümnaasiumis avatud vaheldumisi üle aasta, sel aastal aga on aga vajadus avada klass mõlemas koolis.

Part ei osanud praegu konkreetselt öelda, kui suur on gümnaasiumisse tulevate erivajadustega õpilaste arv, sest Rajaleidja alles töötab ning kõikidel lastel ei ole veel otsust käes. “Nimekirju vaadates on neid aga palju,” märkis koolijuht ja lisas, et kui maikuus tuli linnalt otsus avada tõhustatud toega klass gümnaasiumis, ei olnud koolil aega raisata ning tuli leida spetsialist. Õpilaste piirarv eriliste laste klassis on tosin õpilast, praeguseks on koolijuht kohtunud juba kuue lapse vanemaga.