Kaevukook ja kaevukass.

Tartumaal on vanarahva kommete hulka kuulunud kaevukoogu jõuludeks tuppatoomine, et vett ikka kaevus küllaldaselt oleks ja et see ka hää oleks. Väike-Maarja külje all oleva Tisleri talu peremees Hanno Tamm rääkis, et kui talu rajama hakati, oli kaev kõige aluseks. “Kõigepealt tuli veesoonte otsija, kes määras kaevu koha. Tavaliselt tehti kaev enne valmis, kui maja ehitama hakati,” kõneles Tamm.