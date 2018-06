Sõprusvaldu hoiavad kultuurisidemed  

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum väisas kevadel Moldovat ja Lätit ning koges seal külalislahkust. Esimesega heade suhete hoidmine on olnud talle eriti südamelähedane: riik on tunnustanud Vall­baumi aukonsuli tiitliga. Ühtlasi on Moldova Criuleni maakond esimene, kellega Vallbaum vallavanemana vähem kui kuu aja pärast enne Kunda merepäevade algust koostöölepingu allkirjastab.

Nelja sõprusvallaga Viru-Nigula valla juht ütles, et otsest materiaalset kasu sõprusvaldadest pole. “Neil on meilt rohkem õppida, eriti just IT-alaselt. Kahasse saame kirjutada europrojekte ning suheldud saab kultuuri ja hariduse teemadel,” loetles Vallbaum puutepunkte ja lisas, et kui kogu talve kultuurimajas harjutada tantsu-laulu ja esinemisvõimalust ei teki, teeb see taidlejad kurvaks. “Sel juhul kaob asja mõte, aga kui saad sõita, siis mitte,” ütles Vallbaum.