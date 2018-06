Poliitika algab maast ja laulust

“Mida enam saadi maad, seda vähem tähtis hakkas see paistma. Teised tegevused pakkusid põllutööst enam tulu ja huvi. Mida enam kindlustub keel, kas seda vähem tähtis seegi hakkab paistma? Ja laul? Laul on jäänud poliitikasse Eestis rohkem kui ehk mujal. Hajub sealt häil ajul. Annab varju raskemail. Lahvatab esile harva. 1869. 1965. 1988 ...” Rein Taagepera vaade Eesti poliitikale on omanäoline ja huvitav ning “Eesti poliitika 100 aastat” pakub üllatavalt põneva kokkuvõtte sellest, mis siinmail viimase sajandi jooksul juhtunud on.