Nädal toob suvise ilma

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3–8, põhjarannikul öö hakul lääne- ja loodetuul 5–10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 8–13, rannikul kohati 16 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Õhtupoolikul alates Edela-Eestist pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama, sajuala levib edasi kirde suunas. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on 18–22 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu võib kohati tugev olla ning on äikeseoht. 3–8 m/s puhuv tuul pöördub idakaarest põhjakaarde. Rannikul puhub põhja- ja kirdetuul 7–12, puhanguti 15 m/s. Sooja on 11–16 kraadi. Kolmapäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub põhjakaaretuul 4–10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 17–21 kraadi.