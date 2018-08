Politsei käis Käsmus kolm korda

Kella 6.45 ajal sõitis 33-aastase mehe juhitud sõiduauto Mercedes Nõmme tee parklas vastu Mercedese kaubikut, mis omakorda paiskus saadud löögist vastu haagist. Seejärel põrutas sõiduauto otsa Audile, mis paiskus vastu kuusehekki ja maja aeda. Juhtunuga seotud asjaolud on selgitamisel.

Lõunal teatati, et Käsmus Merekooli tänaval kriimustati maasturi Jeep mõlemat külge ja kapotti. Kahjuks hinnati 900 eurot. Ööl vastu pühapäeva kella kahe paiku teatati, et telk­laagrist on kadunud spordikott ja kaks seljakotti, kus olid dokumendid ja raha.