Noored kured on pesast välja lennanud ja avastavad maailma. Pühapäeva õhtul keeldus üks pikajalgne lind Rakveres Seminari tänaval hoovist ära minemast. Inimesed käisid ümber auto ja pildistasid külalist, kes end sellest sugugi häirida ei lasknud. Kohal käis ka päästeamet. Tuvastati, et kurepoeg on terve ja tubli ning abi ei vaja. Küllap ta tundis ennast maapinnast veidi kõrgemal, auto katusel, turvaliselt.