10 ja 50 aastat tagasi

Rajoonis tervikuna on koristatud teravilja paari tuhande hektari ringis. Leidub ka neid majandeid, kus on jõutud juba 200 hektari piirini ja see ületatud, nagu Haljala, “Õitsengu”, Ed. Vilde nim. kolhoos ja mitmed teised. Ja saagid? Veel on vara tibusid lugeda. Rõõmustas “Sõpruse” praeguse 40 hektari keskmine – 30 tsentnerit! Küllaltki rahuldav.