Jõhvi taotleb taas linna staatust

Eeloleval neljapäeval toimuval volikogu istungil on üks päevakorrapunkt Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmiseks avatud menetluse algatamine. Lahti seletatult tähendab see, et vallavõim soovib alustada toiminguid, et Jõhvi vallast saaks tulevikus Jõhvi linn. 2005. aastal, kui toonane Jõhvi vald ühines linnaga, jäi uue omavalitsuse staatuseks vald.

"Inimestega suheldes olen varemgi kuulnud imestamist, miks on Jõhvi vald ja mitte linn," sõnas volikogu esimees Eduard East. Tema sõnul ei näinud seadus 2005. aastal ette võimalust, et linna ja valla ühinedes tekiks linn, mitte vald. See asjaolu tekitas ka toona vaidlusi eelkõige Jõhvi linnas, kus küsiti, kas kõikidest Jõhvi linna elanikest saavad pärast ühinemist maainimesed.